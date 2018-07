Negen amokmakers niet welkom in Kortrijks WK-dorp na relletjes van dinsdag Hans Verbeke

13 juli 2018

16u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Negen mensen die dinsdagavond amok maakten in het WK-dorp op het Schouwburgplein, na de verloren halve finale van België tegen Frankrijk, zijn morgen niet welkom als op dezelfde locatie de kleine finale tussen ons land en Engeland te zien is op groot scherm.

De stad Kortrijk vaardigt een plaatsverbod tegen hen uit.

Dinsdag kwam het tot relletjes, ondermeer nadat iemand met een Franse vlag in het rond had gezwaaid en Belgische supporters had uitgedaagd. De politie greep snel in. Vijf amokmakers werden bestuurlijk aangehouden. Na verhoor werden ze weer vrijgelaten.

De politie slaagde er in nog meer aanstokers van de relletjes te identificeren. Dat gebeurde ondermeer op basis van camerabeelden en leidde nu dus tot het plaatsverbod voor negen mensen. Als ze toch weer opduiken aan het WK-dorp zullen ze opnieuw worden opgepakt.

De negen amokmakers zijn ook niet welkom op het WK-dorp aan de Blauwe Hoeve in Kortrijk en het WK-dorp op Muster in Heule.

Meer over sport

sportdiscipline

Kortrijk

voetbal