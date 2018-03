Negationist (76) krijgt zes maanden voor versturen dvd met Holocaustontkenning Redactie

22 maart 2018

16u00

Bron: belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft negationist Siegfried Verbeke schuldig bevonden aan het verspreiden van negationistisch gedachtegoed. Hij had een dvd met Holocaustontkenning naar Kazerne Dossin, Museum en Memoriaal voor Holocaust en Mensenrechten in Mechelen gestuurd. Verbeke kreeg de maximumstraf van zes maanden effectief en een geldboete van 8.000 euro.

In de omslag zat een dvd die begon met de niet mis te verstane woorden dat de genocide in de gaskamers van het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau ongeloofwaardig was. Voor het verspreiden van de verboden video eiste het parket zes maanden cel en 8.000 euro boete. Verbeke vroeg de vrijspraak. "Hij heeft de dvd naar de directie van de Kazerne Dossin gestuurd met de bedoeling om antwoorden te krijgen. Hij wilde niemand schade toebrengen", aldus zijn advocaat bij de behandeling vorige maand.

De 76-jarige Verbeke werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor het verspreiden van geschriften waarin de Holocaust sterk werd geminimaliseerd of ontkend.

Kazerne Dossin stelde zich geen burgerlijke partij, omdat ze geen aandacht wilde geven aan de man en zijn standpunten.