Negatieve emoties tijdens lockdown? “We mogen niet te kritisch zijn voor wat we nu kunnen”, raadt expert aan HAA

12 mei 2020

20u50

Bron: VTM NIEUWS 22 Bijna de helft van de bevolking ervaart negatieve emoties tijdens de coronacrisis. Dat heeft professor psychologie en trauma-expert Elke Van Hoof (VUB) gezegd in VTM Nieuws. “We moeten mild zijn voor onszelf”, adviseert Van Hoof. Zij staat de experts bij die ons uit de lockdown moeten leiden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vraag van vandaag in VTM Nieuws klonk kort en krachtig: hoe gaat het met u, na twee maanden lockdown? Het antwoord is omslachtiger. Volgens Van Hoof voelt de hele bevolking tijdens deze crisis een impact op het mentale welzijn. En dat is uniek. Ook al zijn er mensen die nu het gevoel hebben dat ze wat kunnen ‘vertragen’, toch ervaart veertig tot vijftig procent van de bevolking negatieve emoties. “Dat kan gaan van neerslachtigheid tot ziekmakende stress”, aldus de trauma-expert.

Wat we vooreerst zelf kunnen doen, is onze structuur zoveel mogelijk behouden en heel goed voor onszelf zorgen Professor Elke Van Hoof

Rollen combineren

Het is belangrijk dat we mild zijn voor onszelf. Maar ook de werkgevers moeten dat doen, anders komt er een golf aan burn-outs, waarschuwt Van Hoof. “Wat we vooreerst zelf kunnen doen, is onze structuur zoveel mogelijk behouden en heel goed voor onszelf zorgen. Daarbij hoort ook dat we mild of lief moeten zijn voor elkaar. We mogen niet te strikt of te kritisch zijn voor wat we nu kunnen.”

Mensen die verschillende rollen moeten combineren, proberen best te aanvaarden dat ze niet iedere rol even goed kunnen uitvoeren. “Je kan niet 100 procent ouder zijn én 100 procent werknemer én 100 procent collega, enzovoort”, zegt de professor. “Daar moeten we mild voor zijn. We mogen onze standaarden even naar beneden halen. Ik roep dan ook de werkgevers op in dialoog te gaan met hun medewerkers. Want het ergste wat er kan gebeuren, is dat we de werkbelasting nog gaan verhogen.”

Betere communicatie

Van Hoof pleit voorts ook voor een betere communicatie van de overheid wanneer de maatregelen verder worden versoepeld. Het is onvoldoende om alleen maar te wijzen op gezond verstand, zegt ze. “Want het is niet dat de Belg geen gezond verstand heeft.” De burger heeft wel meer begeleiding nodig in die vertaalslag, klinkt het. “Wat wil dat nu zeggen die bubbel van vier, bijvoorbeeld? Is dat elke dag vier personen zien of gaat om het vier dezelfde personen? Naarmate ziekmakende stress stijgt, merk je dat mensen minder goed worden in die vertaalslag. En daar is nog een leemte”, besluit ze.

Als u het zelf moeilijk heeft, kan u steeds terecht bij Tele-onthaal: telefonisch op het nummer 106 of via chat op www.tele-onthaal.be. De Zelfmoordlijn is bereikbaar op het nummer 1813. Online contact opnemen kan via www.zelfmoord1813.be.

Lees ook:

Wat te verwachten van Veiligheidsraad morgen: kappers en musea mogen wellicht open (+)

Is er een tweede golf op komst? Dit zijn drie scenario’s (+)

Komt er snel een vaccin? En wat als er nooit een gevonden wordt? Microbioloog beantwoordt de belangrijkste vragen (+)