Negatieve coronatest voor alle partijvoorzitters Vivaldi-coalitie, fysieke vergaderingen opnieuw van start TT

16 september 2020

18u59 16 Alle tweede testen van de zeven partijvoorzitters die onderhandelen voor een federale regering, en hun technische medewerkers, zijn negatief. Dat melden preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a). Volgens Lachaert, die vorige week wel nog positief testte en de voorbije dagen ziek was, is zijn gezondheidstoestand bovendien verbeterd en mag hij uit quarantaine. Daardoor zullen de fysieke onderhandelingen over de vorming van een Vivaldi-coalitie weer van start gaan.

Nadat bekendgeraakt was dat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert besmet was geraakt met het nieuwe coronavirus, beslisten zijn collega-partijvoorzitters van sp.a, PS, MR, Ecolo, Groen en CD&V om zich eveneens te laten testen en voor hun onderhandelingen over te schakelen op gesprekken via videoverbinding. Alle zes testten ze negatief, maar wegens de ingestelde quarantaine zouden er sowieso geen fysieke vergaderingen plaatsvinden voor 18 september, luidde het.

Intussen hebben de voorzitters en hun naaste medewerkers een tweede coronatest ondergaan. Die was bij iedereen negatief, hebben preformateurs Lachaert en Rousseau nu bekendgemaakt. Lachaert zelf zegt dat zijn gezondheidstoestand verbeterd is en dat er een einde komt aan zijn isolatie. “Dit betekent dat de fysieke gesprekken over een formatie binnenkort kunnen hernomen worden”, zegt hij. Lachaert werd zelf niet opnieuw getest, maar mag uit quarantaine omdat zijn symptomen voorbij zijn.

De bedoeling van socialisten, liberalen, groenen en CD&V is volgens Rousseau nog altijd om komende maandag 21 september een “belangrijke volgende stap te kunnen zetten” in de vorming van een nieuwe federale regering. Mogelijk zal of zullen er dan een of meerdere echte formateurs worden benoemd, die de nieuwe regering dan tegen 1 oktober op de been moeten brengen. Wie de premier wordt van die Vivaldi-coalitie, is nog geen uitgemaakte zaak en vormt nog een van de belangrijkste struikelblokken in de onderhandelingen.

Normaal gezien zou huidige premier Sophie Wilmès (MR) morgen in de Kamer het vertrouwen van het parlement vragen, een belofte die ze een half jaar geleden deed bij haar aantreden. Vorige week raakte echter bekend dat de regering van plan is om gewoon verder te doen, tot de nieuwe coalitie in het zadel zit. Vlaams Belang wil morgen daarom een motie van wantrouwen tegen Wilmès indienen. Ook N-VA, cdH en PVDA zullen de premier aan de tand voelen over de vertrouwenskwestie.

Alle tweede testen van de voorzitters en sherpa's zijn negatief. Samen met mijn verbeterde gezondheidstoestand en einde isolatie betekent dit dat de fysieke gesprekken over een formatie binnenkort kunnen hernomen worden. @conner_rousseau Egbert Lachaert(@ egbertlachaert) link

Ook 2e coronatest van alle voorzitters is negatief.

Dankzij het harde digitale werk van de voorbije dagen kunnen we nu snel weer fysiek met respect voor de regels rond de tafel zodat we op 21 september belangrijke volgende stap kunnen zetten naar een nieuwe regering op 1 oktober Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link