Negatief advies voor bijkomende opslagplaats voor kernafval Tihange ttr

18 oktober 2019

10u23

Bron: belga 0 De Waalse administratie stedenbouw zal een negatief advies geven voor de bouw van nieuwe opslagcapaciteit voor het kernafval van de kerncentrale van Tihange bij Hoei. Dat schrijft La Libre. Uitbater Engie Electrabel wil extra ruimte voor tijdelijke opslag, omdat de huidige opslagcapaciteit in Doel en Tihange bijna verzadigd is.

Engie Electrabel heeft bij de Waalse overheid een bouwaanvraag ingediend. Er is een openbaar onderzoek georganiseerd in negen omliggende gemeenten. Vier ervan (Verlaine, Engis, Nandrin en Amay) hebben een negatief advies uitgebracht.

De motivatie voor de weigering van de Waalse administratie is nog niet bekend. De groene partij Ecolo, die tegen de plannen gekant is, zegt dat er tijdens het openbaar onderzoek verschillende klachten naar boven zijn gekomen, onder meer over de omvang, de duurtijd en de veiligheid van het project.