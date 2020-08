Neerwaartse trend, maar: "Aantal nieuwe besmettingen moet sneller dalen” HAA

19 augustus 2020

11u59 0 Voor de derde dag op rij daalt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land, meldt Sciensano. Dat is bemoedigend, maar het aantal bijkomende infecties moet sneller dalen, stelde viroloog Steven Van Gucht op de persbriefing van het Nationaal Crisiscentrum.

De afgelopen week waren er gemiddeld 528 nieuwe gevallen per dag in België. Het gaat om een daling met 15 procent tegenover de week voordien, duidde Van Gucht de laatste coronacijfers. “Het is nu de derde dag op rij dat we een daling mogen vaststellen. Dat bevestigt dat we - toch op het nationale niveau - in een gunstigere, neerwaartse trend zijn terechtgekomen”, aldus de wetenschapper en interfederaal woordvoerder van het crisiscentrum.

Nieuw schooljaar

“Het is echter wel belangrijk dat deze daling de komende dagen en weken gaat doorzetten, en liefst aan een sneller tempo. Als we deze daling met 15 procent voortzetten, zouden we op 1 september dagelijks nog 350 nieuwe besmettingen rapporteren.” Dat blijft een hoog aantal, merkt Van Gucht op. “Mocht de daling de komende dagen versnellen, bijvoorbeeld met 50 procent, dan zouden we op 1 september uitkomen op 100 nieuwe gevallen per dag.” In het licht van de heropening van de scholen zou dit toch een pak gunstiger zijn, aldus de expert.

Het is mogelijk dat we aan het begin zitten van een voorzichtige daling in Brussel Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht

Regionale verschillen

De situatie in Antwerpen blijft net als de voorbije dagen positief evolueren. “We zagen de afgelopen week gemiddeld 135 nieuwe gevallen per dag, wat een daling is van 34 procent tegenover de week ervoor.” In diezelfde periode werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 118 nieuwe infecties gemeld per dag. “Dat is nog altijd een stijging tegenover de week ervoor. Maar we krijgen wel signalen dat deze toename aan het aftoppen is. Het is mogelijk dat we aan het begin zitten van een voorzichtige daling”, aldus Van Gucht. “We blijven de situatie van dichtbij opvolgen. En hopen uiteraard dat deze signalen effectief de voorbode zijn van een verdere gunstige evolutie in Brussel.”

In de andere provincies daalt het aantal bijkomende besmettingen, behalve in Vlaams-Brabant. “Daar zien we voorlopig nog een zeer lichte stijging van het weekgemiddelde”, aldus de viroloog.

