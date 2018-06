Neergestoken vrouw overlijdt aan verwondingen in buurt van Noordstation HA sam

05 juni 2018

20u15

Bron: Belga 22 In de Linnéstraat in Schaarbeek, vlak bij het Noordstation, is afgelopen nacht het lichaam van een vrouw aangetroffen. Het gaat om een verdacht overlijden, meldt het Brusselse parket. De vrouw was nog in leven toen ze werd gevonden, maar overleed later in het ziekenhuis. Uit het eerste onderzoek blijkt dat ze messteken kreeg, maar van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.

"Vandaag omstreeks 4.45 uur werd de politie opgeroepen voor een vrouw die zich zwaargewond op het voetpad van de Linnéstraat zou bevinden", zegt Brussels parketwoordvoerder Ine Van Wymersch. "Een patrouille van de lokale politie Brussel Noord was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft de eerste zorgen toegediend aan het slachtoffer."

De 23-jarige vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar aan haar verwondingen. De politie voerde een buurtonderzoek uit en verhoorde een aantal getuigen.

Messteken

"Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het slachtoffer verschillende messteken heeft gekregen van één of meerdere verdachten", gaat de parketwoordvoerster verder. "Het labo van de federale politie is ter plaatse gegaan, er werd een wetsdokter aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag. Het verder onderzoek werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie."

Onderzoeksrechter en parket kwamen in de loop van de dag ook ter plaatse. Voorlopig is er nog geen spoor naar de dader. Ook naar een motief is het nog raden. De buurt is gekend voor raamprostitutie, maar het is nog onduidelijk of het overlijden in dat milieu kan gesitueerd worden.