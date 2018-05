Neergestoken met 10 messteken, dader nog op de vlucht HA

08 mei 2018

09u05

Bron: Sudinfo 1 De politie is op zoek naar een man die afgelopen weekend in Doornik een andere man heeft neergestoken met tien messteken. Het slachtoffer overleefde de aanval en verkeert niet langer in levensgevaar, melden de kranten van Sudinfo.

De geweldpleging vond zondagavond tussen 21.30 en 21.45 uur plaats in een woning aan het Crombezplein in de Henegouwse stad. Volgens de Franstalige media stak de dader het slachtoffer in totaal tien keer en vluchtte hij daarna weg. Beiden zouden liefdesrivalen van elkaar zijn; ze hadden alletwee te veel gedronken op het moment van de feiten.

De politie en hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar van de dader was geen spoor meer. De zwaargewonde man werd met de MUG naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is geopereerd; zijn leven is niet langer in gevaar.