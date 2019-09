Neergeschoten Luikse agent nog altijd kritiek: “Weinig vooruitgang geboekt” AW

23 september 2019

10u38

Bron: Belga 1 De Luikse politieagent die op 9 september zwaargewond raakte bij een schietpartij, verkeert nog steeds in kritieke toestand. Dat heeft de familie van het slachtoffer vandaag bekendgemaakt via de Luikse politie. De man heeft reeds twee operaties ondergaan in het Citadelle-ziekenhuis..

"Er is dus geen negatieve of positieve evolutie. Elke dag proberen de dokters de medische bijstand af te bouwen. Er is op dit moment echter weinig vooruitgang geboekt. Daarom moeten we, zoals we nu al twee weken doen, wachten en hopen. Hij is in goede handen", aldus de familie.

De Luikse politieagent raakte op 9 september ernstig gewond aan het hoofd nadat hij tijdens een controle door een gewapende man beschoten werd. De schutter werd op zijn beurt uitgeschakeld door een andere agent en overleed aan zijn verwondingen.