Neergeschoten Luikse agent drie weken na schietpartij nog steeds kritiek

30 september 2019

Bron: Belga

De Luikse politieagent die drie weken terug zwaargewond raakte bij een schietpartij verkeert nog steeds in kritieke toestand. Zijn toestand is wel stabiel, laat de familie vandaag weten via de Luikse politiezone.