Neergeschoten drugsdealer leeft verder met kogel in nek Lefelon TK

12u56

Bron: Eigen berichtgevin 4 Mark De Roeck Politie-onderzoek na de schietpartij op 25 september 2015. De 30-jarige Yannick H. uit Borsbeek, die bij een drugsverkoop door de politie werd neergeschoten, moet verder leven met een kogel in zijn nek. Een politieman vuurde de kogel af toen Yannick H. met gierende banden op hem inreed. Yannick H. riskeert drie jaar cel voor poging tot doodslag op de agent.

De schietpartij dateert van 25 september 2015, toen agenten in burger Yannick H. in zijn auto betrapten bij een drugsdeal aan een café in in Ranst. De politieman met de rode armband om trok zijn wapen en riep: "Halt, politie." Daarop gaf Yannick H. gas en scheurde weg. De agent sprong opzij en loste een schot. De kogel trof Yannick H. vol in zijn gezicht, net naast zijn neus. De kogel ging dwars door zijn hoofd, brak een stuk nekwervel af en bleef daar steken.

Advocaat John Maes, die Yannick H. vanmorgen verdedigde op zijn proces: "Een mirakel dat mijn cliënt die schietpartij heeft overleefd. Hij moet zijn leven verder met die kogel in zijn nek. Verwijderen is te riskant, want dan zou hij verlamd kunnen raken. Die kogel blijft als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen."

Leven gebeterd

Het voorval heeft Yannick H., die al eerder voor drugs was veroordeeld, wel doen nadenken over hoe het verder moet met zijn leven. Hij heeft de drugshandel afgezworen, heeft voortaan een vaste vriendin en werkt al vijf maanden in vast loonverband. Snds hij werkt is hij ook verlost van de hardnekkige hoofdpijn waar hij na de feiten zoveel last van had.

Yannick H. herinnert zich niets meer van de feiten. Na de schietpartij zweefde hij negen dagen tussen leven en dood in het ziekenhuis. Advocaat John Maes: "Mijn cliënt heeft die agent nooit willen aanrijden. Dat bewijst de richting van het schot: dat ging door de zijruit. Natuurlijk heeft die agent wel de indruk gehad dat de auto recht op hem af kwam en heeft hij daarom een ‘schrikschot’ gelost. Dat is heel begrijpelijk. We nemen die man niets kwalijk. Maar Yannick H. is al zwaar genoeg gestraft. Het gaat nu goed met hem. Stuur hem niet terug naar de gevangenis. Ik vraag de vrijspraak voor de poging doodslag."

Wettige zelfverdediging

Voor de openbare aanklager is de poging tot doodslag wel degelijk bewezen. De agent had amper geroepen toen Yannick H. ineens met gierende banden wegreed. De politieman schoot om zijn eigen leven te redden. Dat werd ook bewezen tijdens de wedersamenstelling. "De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de agent buiten vervolging gesteld", aldus de procureur. "Volgens die rechters staat het geweld met het pistool van de agent in juiste verhouding tot het geweld met de auto van Yannick H. Daarom kunnen wij hier spreken van wettige zelfverdediging van de politieman."

De procureur vorderde 3 jaar cel wegens poging doodslag en 2 jaar cel voor de handel in cocaïne. De rechter spreekt zich uit op 9 januari.