Neergeschoten agent uit Luik vier weken na schietpartij niet langer in levensgevaar

08 oktober 2019

14u29

Bron: Belga

De Luikse politieagent die op 9 september neergeschoten werd is niet meer kritiek. Dat liet zijn familie vandaag weten via de Luikse politiezone. De man ligt wel nog altijd in een coma.