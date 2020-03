Neen, 5G veroorzaakt geen coronavirus. Let op met valse berichten op sociale media TTR HR

30 maart 2020

16u12 136 Op sociale media insinueren mensen dat het coronavirus is veroorzaakt door 5G. Of zelfs dat er geen virus is, maar dat de slachtoffers sterven door neveneffecten van 5G-technologie. Laat u echter niets wijsmaken. Er circuleren veel valse berichten over het coronavirus. Een overzicht.

5G-technologie

Berichten op sociale media insinueren dat het coronavirus het gevolg is van 5G-straling. Of zelfs dat er geen virus is, maar dat de slachtoffers overleden zijn door effecten van 5G op het lichaam. Ook in Vlaanderen duiken die valse berichten op. De verspreiders verwijzen naar Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, als eerste Chinese stad waar 5G is uitgerold. Dat klopt niet, want andere steden in China hadden al langer 5G. Dat 5G-technologie schadelijk zou zijn voor onze gezondheid, is wetenschappelijk niet bewezen.

Nicotine als wondermiddel

Dat nicotine zou helpen om je te beschermen tegen het coronavirus, is onzin. Toch doen berichten de ronde waarin de verpsreiders beweren dat 98 procent van de coronapatiënten niet-rokers zijn. “Nicotine doodt het virus (maar dat moet geheim blijven)”, meldt het bericht. Het tegendeel is waar: rokers lopen net een groter risico als ze besmet raken.

Alcohol

Ook alcohol helpt niet tegen het nieuwe coronavirus. “Het is een broodjeaapverhaal dat sterke drank je keel zou ontsmetten”, vertelde viroloog Steven Van Gucht aan VRT. Er zijn geen cijfers of onderzoeken naar de link tussen alcohol en het nieuwe coronavirus, maar overmatig alcoholgebruik brengt ook andere gezondheidsrisico’s met zich mee. Hoe gezonder je leeft, hoe beter je de infectie zal doormaken.”

Cocaïne

Er circuleerden zelfs berichten die beweerden dat cocaïne zou helpen tegen het virus. “Cocaine kills coronavirus”, is te lezen op wat een foto lijkt van een tv-journaal. Vals nieuws, dat het Franse ministerie van Volksgezondheid in een officieel bericht ontkrachtte.

Hantavirus

Nadat eind maart in China een man die op de bus zat, overleden bleek door het hantavirus, doken plots veel berichten op met de hashtag #hantavirus. “Een nieuw virus op komst”, klonk het. Het klopt dat de 32 andere mensen op de bus ook getest werden op het virus. Maar er ontstond een ware paniekreactie, en dat is nergens voor nodig. Het virus is niet nieuw en wordt niet overgedragen van mens op mens. De kans op een pandemie door dit virus is dan ook zeer klein. De 32 andere buspassagiers testten overigens negatief. Maar de paniekerige berichten verspreidden zich wel over heel de wereld.

Helikopters

“Vanavond vanaf 23:40 mag niemand op straat zijn. Deuren en ramen moeten gesloten blijven omdat 5 helikopters desinfecterende middelen in de lucht spuiten om het coronavirus uit te roeien”, aldus een bericht dat de ronde doet op sociale media. Dit bericht is nep.

Seksuele activiteiten

Op sociale media wordt een Engelstalig artikel gedeeld waarin te lezen staat dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block “niet-essentiële seksuele activiteiten van drie personen of meer” verbiedt. Het artikel werd gepubliceerd door World News Daily Report, een humoristische website met als slogan “Where facts don’t matter”. De Block heeft dus geen dergelijk verbod uitgevaardigd.

Leidingwater

Ook het bericht dat je geen leidingwater mag drinken is niet waar. “Hoewel persistentie in drinkwater mogelijk is, is er wel degelijk geen bewijs van surrogaatmenselijke coronavirussen dat ze aanwezig zijn in oppervlakte- of grondwaterbronnen of worden overgedragen door verontreinigd drinkwater”, zo staat in een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te lezen. Het document dateert van 19 maart 2020.

Tankstations

“Het ziekenhuis heeft vanmorgen een bericht gestuurd dat dit virus zich snel via benzinepompen lijkt te verspreiden. Draag zeker handschoenen of gebruik een papieren doek bij het vullen van je tank. Vertel het verder. Bedankt”, zo luidt een ander bericht dat circuleert via WhatsApp. Het bericht berust niet op waarheid, maar het kan natuurlijk geen kwaad om de nodige hygiëne in tankstations te respecteren. Probeer na het tanken je handen zeker 20 seconden te wassen met water en zeep.

Bloedgroep

Op verschillende internationale nieuwswebsites, die zich baseren op een wetenschappelijke studie, staat te lezen dat je afhankelijk van je bloedgroep meer of minder vatbaar bent voor het coronavirus. Deze studie is wetenschappelijk absoluut niet goed onderbouwd. Zo zijn er amper details over de controlegroep bekend en kan het onderzoek geen oorzaak-gevolg verband aantonen. Bovendien is er geen ‘peer review’ gebeurd, wat betekent dat verschillende deskundigen in hun vakgebied het onderzoek nog niet beoordeeld hebben op de zwakke punten, methoden en conclusies.

Legervoertuigen

Eerder dook ook al een valse video op van een colonne legervoertuigen in de buurt van Brussel om hulp te bieden in de bestrijding van het coronavirus. Defensie bevestigde aan VTM NIEUWS dat het om nepnieuws gaat.

Correcte informatie

Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt alle essentiële info over Covid-19 op de website www.info-coronavirus.be en mensen met vragen kunnen ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689. Daarnaast zorgen ook de verschillende overheden en de gemeenten via hun kanalen voor correcte informatie over de maatregelen die de verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan.

