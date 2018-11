Neemt Wim Ballieu (Balls & Glory) Würst over? FrD

20 november 2018

04u50 0 Er is een overnemer gevonden voor het failliete hotdogrestaurant Würst. Als meest geciteerde kandidaat-overnemer valt de naam van Wim Ballieu (foto), de man achter gehaktbalketen Balls & Glory.

Balls & Glory werd vorige week nog bekroond tot ‘Winkelconcept van het jaar’. De gehaktbalketen telt nu 4 vestigingen (Antwerpen, Brussel, Leuven en Gent) en opent binnenkort een vijfde in Sint-Niklaas. Maar de ondernemer heeft nog een andere ambitie, zo blijkt. Zijn naam wordt genoemd als overnemer van het failliete hotdogrestaurant Würst.

Volgens goed ingelichte bronnen zou Ballieu de vestiging in Leuven, waar Jeroen Meus met zijn geesteskind startte, willen heropstarten. Inclusief het hotdogconcept. De andere Würst-vestigingen zou Ballieu niet overnemen.



Recent gaf Ballieu in een interview met onze krant nog aan dat hij Jeroen Meus kent, en dat zijn vriend Nico Van de Velde zelfs Meus’ vennoot is. Ballieu, die gisteren aanwezig was op de Horeca Expo in Gent, ontkende echter in alle toonaarden de overname van de Leuvense Würst-vestiging. Vandaag zou de overnemer zich officieel bekendmaken.