Neef van Elio Di Rupo veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel voor dodelijk ongeval ADN

15u16

Bron: Belga 2 Facebook De politierechtbank van Charleroi heeft het neefje van ex-premier Elio Di Rupo veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel en een rijverbod van een jaar, de helft met uitstel, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Florian Di Rupo en zijn twee vrienden, Diego Mauro (17 jaar) en Gulian Messina (19 jaar), waren op 23 mei 2015 op weg naar La Louvière na een feestje. Ter hoogte van Morlanwelz reed Di Rupo aan hoge snelheid door een rood licht, en botste tegen een bestelwagen. Diego en Gulian overleefden de klap niet, Florian werd uit de wagen geslingerd en raakte zwaargewond.

Di Rupo, die al veroordeeld werd voor te snel rijden, verklaarde voor de politierechtbank van Charleroi dat hij aan een overdreven snelheid reed. Zijn advocaat wees er wel op dat bij een bloedtest meteen na het ongeval geen sporen van alcohol en drugs werden aangetroffen. "Het is een drama dat veroorzaakt werd door onoplettendheid en een gebrek aan bewustzijn dat samen gaat met zijn jeugdige leeftijd. Hij was afgeleid omdat hij met zijn vrienden aan het discussiëren was en aan zijn autoradio aan het prutsen was. De slachtoffers zijn jeugdvrienden die hij kende sinds hij 8 jaar was. Geloof me, hij heeft spijt van zijn daden", aldus de advocaat van de jongeman.

De advocaat van de burgerlijke partij eiste een voorlopige schadevergoeding van 12.500 euro voor de moeder van een van de slachtoffers, en benadrukte dat niets de twee jongeren kan terugbrengen. De rechtbank veroordeelde Di Rupo uiteindelijk tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel gedurende drie jaar en een boete van 3.000 euro. Hij kreeg ook een rijverbod van een jaar, waarvan zes maanden met uitstel. Aan de burgerlijke partij moet hij 12.500 euro betalen.