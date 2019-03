Nederlandstalige kinderen krijgen geen voorrang op scholen in Vlaamse Rand: “Juridisch onmogelijk" SVM

07 maart 2019

19u44

Bron: Belga 0 Nederlandstaligen die hun kinderen inschrijven in een school in de Vlaamse Rand rond Brussel zullen dan toch geen voorrang krijgen. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Het voorstel van Crevits is "juridisch niet mogelijk”.

Crevits besliste in september om te onderzoeken hoe ze in de scholen in de Vlaamse rand een minimaal percentage aan leerlingen met minstens één Nederlandstalige ouder kon verzekeren van een plaats. Een voorrangsregeling dus. Dat was volgens Crevits een "noodzakelijke maatregel” omdat heel wat Franstalige ouders uit Brussel ook kiezen voor een Nederlandstalige school in de Rand.

Maar die voorrangsregeling zal er niet komen. Crevits vroeg juridisch advies op bij haar administratie, en dat maakt bezwaar op drie punten. Ten eerste: omdat de Vlaamse Rand in principe een eentalig onderwijslandschap is, is er geen juridische basis zoals dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wel kan. Ten tweede: als de voorrang voor Nederlandstaligen zich beperkt tot de Vlaamse Rand creëert dat een onderscheid binnen het Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen. Tot slot: een voorrangsregel zou beschouwd kunnen worden als een vorm van discriminatie op grond van nationaliteit.

Afstand tot de woonplaats

“Instrumenten op basis van objectieve criteria zijn wel mogelijk”, aldus Crevits in een toelichting. “Denk bijvoorbeeld aan de afstand tot de woonplaats. In het basisonderwijs wordt dat al als criterium bij inschrijving gebruikt.”

Door het belangenconflict van de Franstalige Gemeenschapscommissie tegen het nieuwe inschrijvingsrecht staat de invoering ervan voorlopig on-hold. “Het is wel van belang dat het Nederlandstalig karakter van de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand behouden blijft en Nederlands de onderwijstaal is. Daarom ook dat extra taalbaden voor kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen ook mogelijk zijn.”

“Ondertussen zorgen we ervoor dat elke leerling terecht kan in de school die hij of zij wil”, aldus minister Crevits. Ze wijst daarvoor naar de investeringen in capaciteitsuitbreiding. Voor de komende drie jaar krijgen scholen in de provincie Vlaams-Brabant 27,4 miljoen euro toegekend om extra plaatsen in de klas te creëren. “Dat is 18 procent van de 151 miljoen euro die verspreid wordt over heel Vlaanderen en Brussel.”