Nederlandse YouTubers breken in bij Boudewijn Seapark en worden op heterdaad betrapt kg

02 januari 2020

12u23

Bron: Looopings, YouTube 1 Drie Nederlandse YouTubers zijn op heterdaad betrapt toen ze op klaarlichte dag inbraken bij het Boudewijn Seapark in Brugge. De Nederlanders konden een tijdlang vrij rondlopen in het park, dat op dat moment gesloten was. Ze werden uiteindelijk meegenomen door de politie, maar mochten later beschikken.

In het filmpje is te zien hoe de mannen van YouTube-kanaal StukTV over een hek klimmen en daarna met een opblaasbootje een vijver oversteken om tot aan de rand van het Boudewijn Seapark te geraken. Eenmaal in het park laten ze een zelfgemaakte poster en enkele opblaasdieren achter.

Ze slagen er ook in om het dolfinarium binnen te wandelen en vlak bij een bassin met een dolfijn te komen. “Het zou eigenlijk niet mogen”, zegt één van hen in het filmpje. “Die dieren horen goed beschermd te zijn.” Er lopen wel enkele medewerkers rond in het park, maar het drietal wordt op geen enkel moment tegengehouden.

Pas wanneer de Nederlanders het park weer uit zijn, komen ze oog in oog te staan met de eigenaar, die ook de politie al had verwittigd. De vloggers werden even meegenomen naar het politiekantoor, maar konden daarna weer vertrekken. Ook de beelden van hun stunt kregen ze mee naar huis.

Het is niet de eerste keer dat StukTV een Belgisch pretpark binnendringt. In 2017 slaagden de YouTubers er ook al in om bij Bobbejaanland in Lichtaart in te breken.