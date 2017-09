Nederlandse wietteler veroordeeld tot 14 maanden cel en 6.000 euro boete KVE

18u43

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 36-jarige Nederlander uit Lommel voor een wietplantage veroordeeld tot 14 maanden cel met uitstel en een geldboete van 6.000 euro met uitstel. De man had in zijn woning een wietplantage geïnstalleerd. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld. Hij moet een nuttige dagbesteding zoeken, een cursus over de gevolgen van drugs volgen en een ernstige inspanning doen om de schadevergoeding te betalen.

Een getuige had de beklaagde met zijn voertuig gezien toen hij resten van cannabisplanten in een bos ging dumpen. De getuige noteerde de nummerplaat en gaf de politie een persoonsbeschrijving. Nadien volgde een huiszoeking bij de man. Daar werden 119 planten aangetroffen in een teeltruimte en gedroogde planten van een eerdere oogst in een andere kamer. In plastieken zakken had hij meer dan twee kilo wiet liggen. Hij had ook een illegale stroomaftakking laten maken.



De man teelde wiet tussen februari en mei 2016. Financiële problemen waren het motief.



Voor de strafbepaling keek de strafrechter naar zijn gunstig strafverleden. Anderzijds streefde hij louter snel winstbejag na zonder rekening te houden met de overlast die drugs met zich meebrengen. Voor elektriciteitsdiefstal moet hij aan netbeheerder Infrax 5.601 euro schadevergoeding betalen.