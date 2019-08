Nederlandse vrouw komt om bij ongeval in Rochefort, twee dochtertjes in levensgevaar ADN

22 augustus 2019

10u05

Bron: Belga 2 In Lavaux-Sainte-Anne, een deelgemeente van Rochefort, is gisterenavond laat een Nederlandse vrouw omgekomen bij een ongeval tussen een auto en een vrachtwagen. Dat meldt het parket van Namen vandaag.

De twee dochtertjes van de vrouw, die ook in de auto zaten, verkeren in levensgevaar.



Volgens de expert die ter plaatse gestuurd werd had de Nederlandse vrouw de voorrang van de vrachtwagen, die vanuit Wellin kwam en op weg was naar de E411, niet gerespecteerd. De bestuurder van de vrachtwagen had niet gedronken en reed niet te snel.