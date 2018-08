Nederlandse vrouw gevonden die Rowan (4) van verdrinkingsdood redde Toon Royackers

09 augustus 2018

15u17

Bron: Belga & eigen berichtgeving 158 De moeder van de 4-jarige kleuter die maandag bijna verdronk in de zwemvijver van Hengelhoef in Houthalen-Helchteren, heeft de vrouw gevonden die haar zoontje heeft gered. Dat maakte mama Steffi uit Hechtel-Eksel vandaag bekend op haar Facebookpagina. De ouders van de geredde kleuter waren een zoektocht gestart om de vrouw persoonlijk te bedanken.

Het gaat -gezien de omstandigheden- goed met de kleine Rowan. Nadat hij in allerijl naar spoed werd gebracht, geraakte hij in coma, maar daaruit is hij gisteravond laat ontwaakt. "We hopen vurig dat hij volledig herstelt", vertelt zijn oma.

Rowans familie en mama Steffi Tips deelden gisteren meteen een bericht op Facebook. "We zouden zo graag die dappere vrouw leren kennen, die Rowan gered heeft. Volgens enkele getuigen was die dame maandag met haar honden langs de plas van Hengelhoef aan het wandelen. Ze zag hoe onze jongen in het water sukkelde, en ze liep vervolgens zelf de vijver in om hem te redden. Het is dankzij haar alertheid en snelle optreden dat we onze zoon nog hebben. We zouden haar graag persoonlijk willen bedanken. Wat zij gedaan heeft, zullen we nooit vergeten. Jammer genoeg kon niemand ons met haar in contact brengen."

Nederlandse tieners

Niet alleen de dappere vrouw snelde trouwens de kleuter te hulp. Ook twee Nederlandse toeristen van 16 en 17 jaar oud uit Emmen, zagen wat er gebeurde terwijl ze aan het strandbad voorbij wandelden. Zij liepen mee het water in, en begonnen op de oever met een reanimatie nog voor een ambulance ter plaatse was. Dankzij die snelle zorgen kreeg Rowan alvast extra zuurstof toegediend. De jongeren dienden ook hartmassage toe. Een medewerker van Hengelhoef rende eveneens naar het strand om de nodige medische zorgen te verlenen.

Nadien werd de jongen overgeleverd aan het medisch spoedpersoneel, dat enkele minuten later aan de vijver stond. Die brachten hem onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis. De lokale politie van zone Carma kwam nog ter plaatse voor een onderzoek, maar alles wijst op een ongeval.

De familie waakt intussen aan het ziekenhuisbed van Rowan, in de hoop dat alles weer goed komt. "De Nederlandse jongeren hebben we gelukkig al kunnen bedanken."