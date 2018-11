Nederlandse vriendinnen urenlang verkracht door viertal op hotel: tot vijf jaar cel (maar groot deel met uitstel) BJS en Patrick Lefelon

23 november 2018

09u29 0 Vier jonge Antwerpenaars van Afrikaanse afkomst zijn veroordeeld tot straffen van 5 jaar cel, waarvan een groot deel met uitstel, voor een urenlange groepsverkrachting van twee Nederlandse vriendinnen. De procureur had 7 jaar cel tegen elke verdachte gevraagd. De verdachten hadden de vrijspraak gevraagd omdat de meisjes zouden toegestemd hebben. De twee slachtoffers krijgen elk een schadevergoeding van bijna 12.000 euro.

Het weekendje Antwerpen van twee vriendinnen uit de Nederlandse studentenstad Leiden draaide uit op een trauma dat zij nog lang zullen meedragen. Ze hadden op 16 maart een kamer gehuurd in een hotel in de buurt van het Mechelseplein. ‘s Avonds gingen zij feesten in club Roxy en leerden er enkele Afrikaanse jongens kennen. Er werd gedanst en vooral ook flink gedronken.

De lijdensweg van de twee vriendinnen begon wanneer Mohamed S. (23) en zijn vriend Lamine N. (20) met hen in het hotel aankwamen. Mohamed S. pakte één meisje mee naar de douche. Ondanks haar protest verkrachtte hij haar. Zijn vriend Lamine N. bepotelde het andere meisje op bed. “Laat mij gerust, ga weg.” Lamine N. reageertde met: “Nog eventjes.” Zij probeerde hem te ontmoedigen door te zeggen dat zij lesbisch is. Lamine N. liet zich niet van zijn stuk brengen en verkrachtte haar.

Wat later wisselden de twee jongens van plaats. Hun dna-sporen werden bij beide Nederlandse slachtoffers teruggevonden. Na verloop van tijd kwamen nog twee vrienden de hotelkamer binnen. Zij zijn binnengelaten door Mohamed S. Ook deze twee jongeren vierden hun lusten bot op de meisjes. Van de derde jongen Tijani D. (20) werden DNA-sporen op één meisje gevonden.

Van de vierde dader Eliel B. (21) werden geen DNA-sporen gevonden. Zijn vrienden getuigden wel dat hij beide meisjes met zijn handen heeft bepoteld. Twee jongens stalen naderhand de iPhone van één van de meisjes en haalden 100 euro uit hun portefeuilles.