Nederlandse vleesfraudeur thuis in Dessel overvallen en mishandeld Sebastiaan Quekel

04 april 2018

10u35

Bron: Gazet van Antwerpen - AD.nl 0 De Nederlandse vleeshandelaar Willy Selten is afgelopen weekend overvallen in zijn huis in het Kempische Dessel. De daders gingen er met geld en zijn Mercedes vandoor, zonder sporen na te laten. Volgens Gazet van Antwerpen werden de man en zijn vrouw mishandeld.

Selten (49) werd ruim twee jaar geleden in Nederland veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor fraude met paardenvlees. Het paardenvlees werd ontdekt in partijen die werden verkocht als puur rundvlees.

Vier tot zes overvallers drongen in de nacht van vrijdag op zaterdag het huis van de vleesfraudeur binnen. Volgens Gazet van Antwerpen haalden de daders de woning volledig overhoop en bedreigden ze het echtpaar.

Na aankomst van de politie moest de vrouw van Selten, die volledig in shock was, naar het ziekenhuis. Selten zelf bleef ongedeerd en heeft ondertussen een verklaring afgelegd aan de politie.

Volgens hem spraken de overvallers Nederlands. Of het bekenden uit het vleesmilieu waren, is nog niet duidelijk, maar nog volgens Gazet van Antwerpen 'heeft het er alle schijn van'. De gestolen Mercedes is later teruggevonden in Eindhoven.

Tegen Selten was vijf jaar celstraf geëist. De aanklager en Selten tekenden hoger beroep aan. Selten wil aantonen dat het paardenvlees niet met opzet tussen het rundvlees is beland. Hij strijdt voor vrijspraak. Het is nog niet bekend wanneer het hof zijn strafzaak behandelt.