Nederlandse vertaling van "Fire and Fury" volgende week in Vlaamse boekenwinkels TT

18 januari 2018

14u11

Bron: Belga 3 De Nederlandse vertaling van Fire and Fury, het controversiële boek van Michael Wolff over het eerste jaar van Donald Trump in het Witte Huis, ligt volgende week in de Vlaamse boekenwinkels. Het boek wordt onder de titel Vuur en Woede uitgegeven door het Nederlandse Prometheus.

"Het boek wordt vanaf zaterdag geleverd aan de Vlaamse boekhandels. In de praktijk betekent dit dat het in de meeste winkels wellicht vanaf volgende week maandag beschikbaar zal zijn", zegt Toon Van Mierlo van uitgeverij Pelckmans, dat instaat voor de verkoop van de boeken van Prometheus in België.

De oplage in Vlaanderen zal in eerste instantie wellicht rond de 5.000 exemplaren liggen. "Dat is een vrij hoog aantal voor een eerste druk", zegt Van Mierlo.

Fire and Fury over het eerste jaar van Donald Trump in het Witte Huis, kwam op 5 januari uit in de VS en werd meteen een bestseller. In het boek schrijft Wolff onder andere dat de hele entourage van de president zich vragen stelt over diens capaciteit om te regeren. Een van de bronnen van Wolff is Trumps ex-adviseur Steve Bannon, die de ontmoeting tussen Donald Trump jr en een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi" zou genoemd hebben.

Intussen heeft het financieringsbedrijf Endeavor Content ook de film- en televisierechten op het boek gekocht. Het is de bedoeling om het boek om te vormen tot een tv-serie.