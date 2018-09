Nederlandse verdachten schietpartij Spa overgebracht naar België kg

11 september 2018

16u55

Bron: ANP 0 De twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa zijn dinsdag uitgeleverd aan België en naar een cel overgebracht. Dat bevestigde procureur Gilles de Villers Grand Champs van het parket in Verviers. Het tweetal moet nu binnen 48 uur voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De rechtbank in Amsterdam gaf vrijdag groen licht voor de uitlevering van het duo uit Limburg. Bij de schietpartij kwam vorige maand de Belgische agent Amaury Delhez (38) om het leven. De 36-jarige Nederlander Yvo T. is de hoofdverdachte. Hij was in gezelschap van zijn broer Cyril (35) en een vriend, Mark van den B. (38). Beiden beweren geen rol te hebben gespeeld in het dodelijke geweld. Zij wijzen naar Yvo.

Onder invloed

Het drietal was in de nacht van 25 op 26 augustus geweigerd bij een horecatent, waar Yvo T. een vuurwapen had laten zien. Even later schoot hij volgens het Openbaar Ministerie bij een controle Delhez dood en vuurde hij ook op een andere politieman.



Yvo T. werd enkele uren na het incident opgepakt in Spa. Hij was onder invloed en zegt zich niets te herinneren. Zijn voorlopige hechtenis werd eind augustus met een maand verlengd.

Gewiste berichten

Zijn broer en vriend waren naar eigen zeggen in paniek en zijn gevlucht. Zij meldden zich na een oproep bij de Nederlandse politie en werden vastgezet. De Belgische justitie heeft onder meer vragen over berichten die op hun telefoons zijn gewist.



Het wapen waarmee de politieman in zijn hoofd werd geschoten, is voor zover bekend nog spoorloos.