Nederlandse tv-ster Frank Masmeijer krijgt 8 jaar cel voor smokkel van 467 kg cocaïne uit Antwerpse haven Patrick Lefelon

09u49

De Nederlandse tv-ster Frank Masmeijer (56) is veroordeeld tot 8 jaar celstraf en een boete van 8.000 euro voor de smokkel van 467 kg cocaïne. Masmeijer was in de drugshandel gestapt nadat zijn horecazaken één na één failliet waren gegaan.

Masmeijer presenteerde in de jaren tachtig en negentig onder meer de Holidayshow en Dinges op de Nederlandse televisie. "Hij was een gekend mediafiguur en kende grote hoogtes. Toen die tv-shows eind jaren negentig werden afgevoerd, probeerde hij het in de horeca. Zijn brasserie Bastille in Sint-Niklaas en in de Stadsfeestzaal in Antwerpen gingen echter failliet. Hij zat met schulden en is zo in dit dossier beland", stelde zijn advocaat.



Masmeijer werd in oktober 2014 ingeschakeld om een partij cocaïne, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de Antwerpse haven. Masmeijer vroeg zijn neef mee, die daar werkte. Ze reden met een bestelwagen van een fruitbedrijf uit Wijnegem naar de kaai, maar kregen het pallet niet mee. Ook een tweede poging mislukte.

Geknoei

Het geknoei van Masmeijer werd zwaar afgestraft door zijn opdrachtgevers, die hem het ziekenhuis in sloegen. De lading cocaïne van 467 kilo werd uiteindelijk in beslag genomen.



Masmeijer zou volgens zijn advocaat niet geweten hebben dat het om een partij van die omvang ging. Hij had voor een straf met uitstel gepleit.