Nederlandse trucker die verdacht wordt van doodrijden geel hesje voorwaardelijk vrijgelaten

KVE

15 januari 2019

19u53

Bron: Belga

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in Wezet (Visé) zit niet langer vast. Hij is vanavond onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het openbaar ministerie in Luik weten.