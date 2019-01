Nederlandse trucker die geel hesje doodreed geeft zich aan bij de politie Redactie

15 januari 2019

11u53

Bron: VTM NIEUWS 0 De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België, heeft zich vanochtend gemeld bij de Belgische politie. Dat heeft het parket in Luik bevestigd.

Vrijdagavond werd een actievoerder van de ‘gele hesjes’ doodgereden tijdens een demonstratie in Wezet (Visé) bij Luik, niet ver van Maastricht. Het Belgische gerecht gaat ervan uit dat de man opzettelijk werd aangereden en heeft de feiten gekwalificeerd als “doodslag”. Het parket in Luik had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Nederlandse trucker.

“Ongeluk”

De verdachte wordt nu ondervraagd door de politie. Het parket bevestigt dat het gaat om een man uit Landgraaf (Nederlands Limburg). De advocaat van de vrachtwagenchauffeur had eerder vanmorgen al gemeld dat de verdachte zich zou gaan aangeven. Volgens meester Richard Wagemans gaat het wel degelijk om een ongeluk.



Zaterdagavond was eerst een 56-jarige truckchauffeur uit het Nederlandse Dongen opgepakt op verdenking van de dodelijke aanrijding, maar hij bleek onschuldig en is diezelfde avond weer vrijgelaten. Er was sprake van een verwisseling, omdat agenten de verkeerde nummerplaat hadden doorgegeven.