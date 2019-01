Nederlandse trucker (56) reed geel hesje mogelijk opzettelijk aan, politie vindt vrachtwagen terug GVS KVE LH BVB DVDE

12 januari 2019

18u22

Bron: VTM NIEUWS, Belga 33 De vrachtwagen van de chauffeur die gisteren een ‘geel hesje’ heeft doodgereden in Wezet is teruggevonden op een parking langs de snelweg nabij Tilburg, net over de grens. Dat meldt het parket. De chauffeur is nog altijd op de vlucht. Het gaat om een man van 56 met de Nederlandse nationaliteit. Het parket gaat ook niet meer uit van een ongeval, maar van “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”. Volgens één getuige zou de trucker het slachtoffer voor de aanrijding hebben gezien, en toch zijn doorgereden.

Het ongeval gebeurde gisteravond op de E25 van Luik naar Maastricht ter hoogte van Visé (Wezet), waar er een protestactie gepland was van gele hesjes. De actievoerders wilden vrachtwagens, die in de richting van Maastricht reden, tegenhouden. Slachtoffer Roger B. werd daarbij aangereden en zou op slag dood geweest zijn. De man woonde in het Luikse Liers en werkte bij het bedrijf Intradel. Een tweede persoon zou gewond geraakt zijn.

Na het ongeval had de politie aan de chauffeur bevolen om zich op een parking te zetten, iets verderop. Maar toen de agenten daar ter plaatse kwamen om de man te ondervragen, bleek de vrachtwagen verdwenen. Hij wordt nog altijd opgespoord.

De bestuurder is ondertussen geïdentificeerd. Dat heeft de woordvoerster van de federale politie Sarah Frederickx deze middag bevestigd. Het gaat om een 56-jarige Nederlander. Er werd een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen de man.

Nederlandse politie zoekt mee

De Nederlandse politie kijkt mee uit naar de trucker. Een woordvoerster van de politie in Limburg zei vanochtend dat ook in Nederland in samenwerking met de Belgische collega’s werd uitgekeken naar de vrachtwagen.

Bij de blokkade van actievoerders in gele hesjes gisteravond bij Wezet waren voor zover bekend geen Nederlandse demonstranten betrokken. In Maastricht lopen actievoerders in gele hesjes vanmiddag met een zwarte rouwband tijdens hun wekelijkse tocht door de Limburgse hoofdstad. Ze doen dat uit medeleven met de nabestaanden van de “gele strijder”, laten ze via Facebook weten.

Derde slachtoffer

Sinds het begin van de beweging van de gele hesjes, begin november, hebben drie Belgen bij aan de beweging gerelateerde incidenten het leven verloren. Het slachtoffer van gisteravond, Roger uit Luik, is het eerste slachtoffer onder de actieve demonstranten. De twee andere doden, autobestuurders, vielen allicht nadat zij verrast werden door blokkadeacties. Die twee andere slachtoffers vielen halfweg de maand december. Het ging om een vijftiger uit Solre-sur-Sambre en een in 1966 geboren vrachtwagenchauffeur uit het Bergense die in Doornik het leven liet.

Gele rozen

Tussen de 200 en 300 mensen zijn omstreeks 14 uur samengekomen aan het treinstation van Luik-Guillemins. Daar hebben ze gele rozen uitgedeeld aan de demonstranten van de gele hesjes. Iets voor 15 uur, met eerst een minuut stilte ter ere van de overledene, vertrok de groep in de regen naar het centrum van Luik. Met de rozen, en met kaarsen op een tafel, herdenken de gele hesjes de man uit Wezet (Visé) die gisteravond door een vrachtwagen werd doodgereden. De weduwe van het slachtoffer is ook ter plaatse.

Pamfletten

In Namen werd actie gevoerd op verschillende rotondes. Ook daar werd hulde gebracht aan de overleden Roger B. Het lied van de Italiaanse revolutionairen “Bella Ciao” weerklonk. Intussen werden pamfletten met hun eisen uitgedeeld aan automobilisten. Die werden ook opgeroepen om zich bij de gele hesjesbeweging te voegen. Volgens de politie verliep de actie rustig. Om 12.30 liep de actie in Namen af. Een deel van de actievoerders trok dan in konvooi naar Bergen. Daar kwamen in de buurt van het treinstation enkele honderden demonstranten met gele hesjes samen. Hun mars leidt via het centrum van de stad naar het historische stadsdeel. De politie houdt een oog in het zeil.