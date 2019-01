Nederlandse trucker (56) niet betrokken bij fatale aanrijding ‘geel hesje’, politie nog altijd op zoek naar echte dader TMA ADN

14 januari 2019

09u26

Bron: ANP, bd.nl, Belga 9 De vrachtwagenchauffeur die was opgepakt als verdachte van een dodelijke aanrijding met een geel hesje in het Luikse Wezet is vrijgelaten. De man uit het Nederlandse Dongen blijkt niet betrokken te zijn geweest bij het ongeluk, meldt de politie. Er werd ook gemeld dat de ‘juiste’ verdachte inmiddels opgepakt werd, maar die informatie blijkt niet te kloppen. De bewuste chauffeur is geïdentificeerd, maar nog niet gevonden.

De 56-jarige Nederlander werd zaterdagavond laat opgepakt omdat hij vrijdag met zijn vrachtwagen een demonstrant in een geel hesje zou hebben doodgereden in Wezet, tijdens een demonstratie nabij Maastricht. België had al gevraagd om zijn overlevering. De onderzoeksrechter heeft hem echter gisteren in vrijheid gesteld. Ook de in beslag genomen truck is terug naar de eigenaar.

Na een verhoor werd al snel duidelijk dat de man er niets mee te maken had. “Het is voor iedereen heel vervelend dat de verkeerde persoon werd opgepakt”, zegt een Nederlandse politiewoordvoerder. “Hij wist van niks.”

De echte verdachte is gekend. Toen de politie hem vanmorgen wilde oppakken in zijn huis in Landgraaf bleek er echter niemand thuis. Hij wordt nu opgespoord.

Opzettelijk

Het ongeval gebeurde aan een filterblokkade op de E25. Het rechterbaanvak was afgesloten voor verkeer met paletten en banden, het linkerrijvak was vrij. Twee betogers stelden zich op om de weg te blokkeren toen een truck het linkerrijvak wou oprijden en versnelde, zo vertellen getuigen.

Een van de twee kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht. Het slachtoffer was een 49-jarige actievoerder.

Het gerecht gaat ervan uit dat de Belg opzettelijk is aangereden. Er is een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven door de onderzoeksrechter. Voorlopig worden de feiten gekwalificeerd als doodslag.