Nederlandse steelt koperen kerkregenpijpen in ons land mvdb

22 januari 2018

15u50

Bron: ANP - Belga 0 Een 39-jarige Nederlandse vrouw zit in de cel op verdenking van het stelen van koperen regenpijpen bij kerken in Limburg.

Rond de jaarwisseling werden dertien diefstallen en twee pogingen daartoe gerapporteerd in de regio, onder meer bij kerken in Bocholt, Bree en Overpelt. De dader nam steeds de onderste twee meter van de regenpijpen mee.

In het politieonderzoek kwam een voertuig met Nederlandse nummerplaten naar voren. Die auto werd vorige week onderschept in Turnhout. De vrouw uit Dongen in Noord-Brabant werd opgepakt, de raadkamer heeft haar voorarrest inmiddels verlengd, aldus de politie.