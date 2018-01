Nederlandse speurhonden zoeken lichaam van vermoorde Britta Cloetens in Wuustwezel HA

28 januari 2018

18u46

Bijna zeven jaar na de moord op Britta Cloetens wordt er opnieuw actief gezocht naar haar lichaam. Niet door de politie, maar door de Nederlandse Stichting Signi Zoekhonden. De groep vrijwilligers kamt met Mechelse herders het militair domein in Wuustwezel (Antwerpen) uit, melden ATV en Het Nieuwsblad.

De jonge vrouw uit Antwerpen werd op 23 april 2011 om het leven gebracht in een garage in Wilrijk. Autoverkoper Tijl Teckmans bekende de moord. Hij doodde Britta uit pure frustratie en woede omdat ze geen seks met hem wilde. Aan de speurders gaf Teckmans toe dat hij het kofferdeksel van zijn auto op haar hoofd had laten vallen. Het lichaam dumpte hij "ergens in de Ardennen", maar de precieze plaats is hij naar eigen zeggen vergeten. De man kreeg de maximumstraf, 30 jaar cel, voor doodslag. Tot op vandaag is het lichaam van Britta nog steeds niet gevonden.

Dat er nu in Wuustwezel wordt gezocht, komt door een anonieme tipgever die het proces vanop de publieksbanken volgde en ervan overtuigd is dat de jonge vrouw daar werd begraven. De aarde die op de schoenen van Teckmans werd gevonden, kon mogelijk uit het noorden van Antwerpen komen, zo verklaarden forensische speurders destijds in de rechtbank.

Volgens de tipgever belde de moordenaar op de dag van de feiten met een vriend die hij lang niet had gesproken, en van wie er familie in Wuustwezel woonde. De tipgever gelooft dat de twee Britta Cloetens in de Antwerpse gemeente hebben begraven. Hij schakelde de hulp van Signi Zoekhonden in om het lichaam te zoeken. "De man heeft verschillende keren contact met ons opgenomen en is er zeker van dat die vrouw hier begraven ligt", zegt Esther van Neerbos van de stichting in Het Nieuwsblad. Met speurhonden wordt daarom het militair domein uitgekamd.

Britta's familie was niet op de hoogte van de zoekactie, maar is dankbaar voor het initiatief, aldus ATV.