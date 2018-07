Nederlandse gedetineerden slaan alarm: "Verblijf in Belgische cel is foltering" Koen Voskuil KV

21 juli 2018

03u45

Bron: AD 3 Dagen op cel zonder te luchten, ratten in de gang en nauwelijks medische verzorging. Het regime in de Antwerpse gevangenis komt neer op foltering, aldus een noodkreet van circa zeventig Nederlandse gedetineerden. Ze willen dat de Nederlandse overheid ingrijpt.

Ze slapen op matrassen op de grond in overvolle cellen, terwijl de ratten in de gang rondscharrelen en blijven dagenlang 24 uur op cel zonder te luchten. Volgens de Nederlandse gedetineerden schendt de Antwerpse gevangenis hun grondrechten. "Dit zijn folterpraktijken", aldus één van hen.

Aanleiding voor hun noodkreet, die de gedetineerden naar het Nederlandse Algemeen Dagblad stuurden, zijn de recente cipiersstakingen in België, waarbij agenten de bewaking overnamen. Gevangenen konden toen hun cel niet meer uit en mochten geen bezoek ontvangen. De gevangenen beweren ook dat ze niet naar de rechtbank werden gebracht, waardoor ze geschaad zijn in hun verdediging. De drie weken durende staking werd vorige week opgeschort, maar gedetineerden vrezen nieuwe acties.

We willen of naar Nederland worden overgebracht of er moeten sancties volgen.

Sancties

De Antwerpse gevangenis telt relatief veel Nederlanders. Vanwege de Antwerpse haven zitten er vooral veel verdachten van drugshandel. Met hun noodkreet willen de ongeveer zeventig gedetineerden bereiken dat de Nederlandse overheid zich bemoeit met de omstandigheden in de Antwerpse gevangenis. "We willen of naar Nederland worden overgebracht of er moeten sancties volgen", zegt één van hen. "Er worden Europese mensenrechten geschonden."

Antifoltercomité

Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, afgekort CPT, tikte ons land vorig jaar nog op de vingers omwille van de wantoestanden in de gevangenissen ten gevolge van de cipiersstakingen en sprak van een "exceptioneel serieus probleem" dat "niet thuishoort in een Europese lidstaat".

Het voorbije jaar weigerden enkele Nederlandse rechters de uitlevering van Nederlandse gevangenen aan België omwille van de omstandigheden in de Belgische gevangenissen. In een brief aan een Nederlandse rechter garandeerde Koen Geens in februari nog dat een gevangene waarvan de uitlevering werd gevraagd, zou worden opgesloten in een cel die voldoet aan de normen van het Europees Comité ter preventie van Foltering.