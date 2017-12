Nederlandse coldcasespecialist wacht op groen licht: “Ik kan niet garanderen dat we Bende-mysterie zéker zullen oplossen” Ken Standaert

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belga Prof. dr. Peter J. van Koppen tijdens het proces over de parachuttemoord in 2010. De Nederlandse coldcasespecialist Peter J. van Koppen (64) wacht op groen licht vanuit België om zich met zijn onderzoeksteams op het dossier van de Bende van Nijvel te storten. “Ik ga niemand de garantie geven dat het ons zéker zal lukken, maar we zullen een serieuze beredeneerde poging doen om eindelijk antwoorden te geven op bepaalde vragen”, aldus van Koppen, die denkt een tweetal jaar nodig te hebben.

In ons land is hoogleraar gerechtspsychologie Peter J. van Koppen enkel bekend van zijn passage in het proces rond de parachutemoord waar hij brandhout maakte van het gevoerde politie-onderzoek, in Nederland wierp hij met zijn onderzoeksteams een ander licht op talloze gerechtelijke onderzoeken. Hij loste zelfs een moord op waarvoor al iemand onterecht veroordeeld in de cel zat. Net daarom zochten advocaat Walter Van Steenbrugge en de kinderen van Bendeslachtoffer Jan Palstermans contact met van Koppen. “Voor een frisse blik van experten die los staan van de Belgische justitie en het politieapparaat”, klinkt het.

