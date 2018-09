Nederlandse bestuurder valt in slaap op E19 en gaat over de kop: twee zwaargewonden, één lichtgewonde mdr jv

16 september 2018

10u14

Bron: eigen berichtgeving 0 Op de E19 tussen Loenhout en Minderhout richting Breda vond er een z waar verkeersongeval plaats. De 20-jarige bestuurder uit Nederland viel in slaap en ging over de kop.

Ter hoogte van het viaduct De Munt (het dierenviaduct) in Minderhout op de E19 richting Breda was de bestuurder in slaap gevallen. Hij kwam tegen de vangrails terecht, ging over de kop en belandde uiteindelijk tegen een hoogspanningskast van 15.000 volt. Door het ongeval zat heel de omgeving 1,5 uur zonder stroom.

Twee inzittenden raakten erg zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De derde inzittende raakte lichtgewond. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis in Malle overgebracht.