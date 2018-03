Nederlandse bestuurder raakt van de baan en eindigt in voortuin in Mol VTT

11 maart 2018

19u29 0

Een nieuwe Toyota CH-R met Nederlandse nummerplaat is deze namiddag om een nog onduidelijke reden van de baan geraakt op de Toemaathoek in Mol Ginderbuiten. Tuineigenaar Michiel Schoeters schrok zich een hoedje toen de wagen door de haag in zijn voortuin belandde. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf, maar het voertuig moest wel getakeld worden.