Nederlandse bedrijfsleider vermoord in Neerpelt Marco Mariotti

09u33 0 Google Maps De Grote Heide in Neerpelt. In Neerpelt is een man woensdagavond dood aangetroffen in zijn woning aan Grote Heide. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt bevestigd door gerechtelijke bronnen. Het gaat om een bedrijfsleider uit Nederland die met messteken om het leven werd gebracht. Het parket onderzoekt de omstandigheden.

In een woning in Neerpelt is woensdagavond het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het parket van Limburg heeft een onderzoeksrechter gevorderd om het verdachte overlijden te onderzoeken. De man is door middel van geweld om het leven gebracht. Donderdag moeten er nog een aantal onderzoeksdaden gebeuren.

In het belang van het onderzoek kan het parket van Limburg voorlopig geen verdere commentaar geven.