Nederlandse apothekers voorzien Belgische patiënten vlotjes van zware medicatie: “Illegale praktijken” HAA

18 november 2019

06u34

Bron: Belga 2 De Belgische geneesmiddelenautoriteit FAGG heeft in Nederland aan de alarmbel getrokken. Aanleiding zijn Nederlandse apothekers, die Belgische patiënten wel erg gemakkelijk van zware medicatie voorzagen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Afgelopen zomer was het ADHD-middel dexamfetaminesulfaat in ons land een tijdlang erg moeilijk verkrijgbaar. Maar Belgische patiënten die naar de medicatie op zoek waren, kwamen online makkelijk in contact met Nederlandse apothekers, die het middel wel nog in voorraad hadden. Dat ontdekte N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter, die zelf apotheker is.

"Wanneer die patiënten hun Belgisch voorschrift via het internet opstuurden, kregen ze zonder enige problemen de medicatie thuis toegestuurd", zegt ze. "Met daarbij zelfs het voorstel van de apotheker om op gezette tijdstippen een nieuwe dosis van het middel te bezorgen.”

En dat zijn "illegale praktijken, zowel in België als in Nederland", beklemtoont ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De federale geneesmiddelenautoriteit FAGG heeft daarom bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten - meer bepaald het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - aan de alarmbel getrokken, met de vraag deze praktijken meteen een halt toe te roepen, aldus De Block in het parlement.