Nederlandse ambassade tipt Interpol over plotse dood Belgisch-Nederlands model (19) dat van balkon viel IB

23u48

Bron: Belga 0 rv Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Esther Robert Smit. De Nederlandse ambassade in Maleisië gaat de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit in Kuala Lumpur onder de aandacht brengen van de internationale politieorganisatie Interpol. Dat bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Nederlandse krant AD.

Vanwege de zaak heeft de ambassade contact gehad met de familie van Ivana Smit. De familie vroeg daarbij of de zaak niet onder de aandacht van de internationale politieorganisatie moet worden gebracht, zegt de woordvoerder. "De ambassade heeft toegezegd dat te zullen doen." Of dat ertoe zal leiden dat Interpol de zaak gaat onderzoeken, is nog onduidelijk.

Balkon

Zaterdag werd bekend dat het jonge fotomodel donderdag in de Maleisische hoofdstad om het leven is gekomen. Volgens lokale media viel Smit van een balkon op de twintigste verdieping van een flatgebouw. Zij zou op de zesde verdieping terecht zijn gekomen en op slag dood zijn geweest.

Ivana Smit veroverde op haar vijftiende de derde plaats in Supermodel Search 2014 in Maleisië. Ze was ook finaliste voor Top Model Belgium 2018. Daar maakte ze drie weken geleden nog reclame voor op haar Facebookpagina. Smit had de Belgische en de Nederlandse nationaliteit.

