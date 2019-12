Nederlandse actrice met joodse partner weigert aan tafel te zitten met burgemeester van Aalst LH

02 december 2019

20u31

Bron: Twitter 28 De Nederlandse actrices Halina Reijn en Carice Van Houten waren deze avond niet te zien in ‘De Afspraak’ op Canvas. Beiden zijn in het land ter promotie van een film, maar Heijn weigerde aan tafel te zitten in het programma omdat Aalsters burgemeester Christoph D’Haese ook aanschoof.

“Geen Halina Reijn en Carice Van Houten zoals eerder aangekondigd. Reijn is gehuwd met een joodse man en wil niet aan tafel zitten met de burgemeester van Aalst”, tweette presentatrice Phara de Aguirre. Reijn zou normaal met Van Houten haar regiedebuut ‘Instinct’ komen voorstellen in ‘De Afspraak’. Van Houten speelt de hoofdrol in die film.

Maar blijkbaar was de aanwezigheid van Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) dus een probleem voor Reijn omdat ze een joodse partner heeft. Reijn heeft sinds drie jaar een relatie met voetbalanalist Daniël de Ridder. Gisteren vertelde hij in een interview met de Nederlandse krant NRC over zijn joodse afkomst en racisme.

“Antisemiet”

Heijn zou D’haese een “antisemiet” genoemd hebben, aldus de Aguirre aan het begin van de uitzending. D’haese vond dat een “bijzondere kwalijke kwalificatie”. De Aalsterse burgemeester had het ook over “een confrontatie van twee verschillende werelden”.

D’Haese liet gisteren weten het beroemde carnavalsfeest in zijn stad zelf te schrappen als Unesco-werelderfgoed. “Aalstenaars hebben het gehad met de verwijten. Wij zijn geen antisemieten of racisten”, herhaalde de burgemeester van Aalst in ‘De Afspraak’ nog eens.

Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak omwille van een praalwagen van de carnavalsgroep de Vismooil’n waarop Joodse karikaturen afgebeeld stonden. Er kwam al snel kritiek van verschillende Joodse organisaties, die een klacht indienden bij gelijkekansencentrum Unia en de VN vroegen om Aalst Carnaval te schrappen van de Unesco-werelderfgoedlijst.

