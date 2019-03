Nederlands pensioenfonds koopt deel Zaventem: “Prijskaartje bijna 1 miljard euro” Sander van Mersbergen

16 maart 2019

15u04

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse pensioenuitvoerder APG, de Australische investeerder QIC en verzekeraar Swiss Life hebben samen een aanzienlijk aandeel gekocht in Brussels Airport, ook bekend als Zaventem. Het trio kocht het belang van 36 procent in de luchthaven van vertrekkend aandeelhouder Macquarie, een Australische investeringsbank.

APG werkt namens het ABP, dat de pensioenen van ambtenaren beheert. Ook het Canadese pensioenfonds Omers en een consortium waarin het Nederlandse pensioenfonds PGGM deelnam, waren in de race om het belang in Zaventem te kopen. Zij hadden het nakijken. De krant De Tijd becijfert dat Zaventem in totaal zeven miljard euro waard is, en dat de drie partijen samen ongeveer twee miljard euro betaalden.

Het kapitaal is na afronding van de deal als volgt verdeeld: APG 16,8 procent, QIC ook 16,8 procent, Swiss Life 2,4 procent, de Belgische overheid 25 procent plus één aandeel en pensioenfonds OTPP 39 procent. Dit zou betekenen dat APG een bedrag rond een miljard euro geïnvesteerd heeft. Het pensioenfonds noemt geen bedragen.

Afronding van de transactie vindt naar verwachting in de komende maanden plaats en is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, meldt APG op zijn site. Patrick Kanters, Managing Director Global Real Assets bij APG: “Als pensioenbelegger zijn wij voortdurend op zoek naar aantrekkelijke investeringen in infrastructuur wereldwijd, die ons helpen om stabiele en lange termijn rendementen te realiseren voor ABP en andere pensioenfondsklanten waar we voor werken.”

Kans

“Deze investering in Brussels Airport, die we namens ABP doen, sluit naadloos aan op onze strategie, aangezien het een aantrekkelijke kans is om toegang te krijgen tot kwalitatief hoogwaardige, robuuste infrastructuur met een veelbelovend groeipotentieel op lange termijn.”

Brussels Airport is de grootste luchthaven van België met in 2018 25,7 miljoen passagiers.