Nederlands parlement ongerust over Doel en Tihange TK

10u31

De waarschuwing van hoogspanningsbeheerder Elia dat zonder onmiddellijke actie van de regering ons land verplicht zal zijn om vier kerncentrales ook na 2025 open te houden, veroorzaakt ongerustheid in Nederland. In de Nederlandse Kamer zijn daarover vragen gesteld.

In een rapport waarschuwde Elia deze week dat het één voor twaalf is voor onze regering. Indien de regering geen stappen onderneemt om te voorzien in nieuwe gascentrales die de stroom kunnen vervangen die onze kerncentrales nu opwekken, zal de volgende regering niet anders kunnen dan vier grote kerncentrales ook na 2025 open te houden. Volgens Elia zijn negen nieuwe gascentrales nodig om de kerncentrales te vervangen.

De studie van Elia leidde gisteren tot parlementaire vragen in de Nederlandse Tweede Kamer. De socialistische PvdA-fractie wil dat de Nederlandse minister van Economie en Klimaat Eric Wiebes om opheldering vraagt bij de Belgische regering en wil weten of de minister van plan is de Belgische regering ertoe aan te zetten de centrales tijdig te sluiten.

Bij de Nederlandse en Duitse buren is al langer ongerustheid over de kerncentrales in Doel en Tihange, vlakbij de Nederlandse en Duitse grens. Vooral de scheurtjescentrales Tihange 2 en Doel 3 baren de buren zorgen.