Nederlands opsporingsprogramma besteedt aandacht aan dodelijk drugslab Hechtel-Eksel tvc

27 mei 2019

20u55

Bron: Belga 1 De Nederlandse opsporingsprogramma's "Opsporing Verzocht" en "Bureau Brabant" van de Nederlandse politie besteden deze week aandacht aan het dodelijke drugslab dat dinsdag 29 januari ontdekt werd in een loods in Hechtel-Eksel. Daar werden die ochtend drie doden aangetroffen nadat er bij de Nederlandse politie anoniem een melding was binnengelopen.

Het telefoontje liep via 112 binnen met de melding dat op een locatie in Hechtel-Eksel een lab uit de hand was gelopen met drie doden tot gevolg. Vervolgens trof politie Kempenland inderdaad drie dode mannen aan, die vermoedelijk in het drugslab aan het werk waren geweest. Het drietal had tijdens hun verblijf in het lab koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden. De slachtoffers met leeftijden van 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. Vanwege de Brabantse connectie werd het onderzoek naar andere betrokkenen bij het lab door de Nederlandse politie verder gezet.

Volgens de politie waren de drie slachtoffers loopjongens, terwijl de belangrijkste personen uit het vizier blijven

Het onderzoeksteam in Nederland wil graag weten wie de 112 melding deed. Misschien herkennen de kijkers de stem. De anonieme melder had een prepaid telefoon van het merk Alcatel gekocht bij het Esso-tankstation aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. In het opsporingsprogramma wordt daarom een deel van de geluidsopname uitgezonden. Volgens de politie waren de drie slachtoffers loopjongens, terwijl de belangrijkste personen uit het vizier blijven. De Nederlandse politie had signalen dat iemand de lichamen zelfs wilde laten verdwijnen, aldus een politiewoordvoerder. De drie jongemannen sliepen in het bedrijfspand in Hechtel-Eksel op twee matrassen en een bank tussen de gevaarlijke giftige chemische stoffen.

De eerste uitzending van Bureau Brabant was vanavond om 18 uur op Omroep Brabant, waarna een herhaling volgt tot dinsdag 17 uur. "Opsporing Verzocht" wordt morgen om 20.30 uur op NPO1 uitgezonden en woensdag is de herhaling om 12.05 uur op NPO2.