Nederlands koppel krijgt celstraf voor diefstal... kaas Birger Vandael

12u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Nederlanders worden wel eens 'kaaskoppen' genoemd en dat geldt zeker voor een koppel uit het Nederlandse Wijchen. De man werd zopas veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, zijn vrouw kreeg 18 maanden. Het duo, dat werd beschreven als ‘Bonnie & Clyde’, ging in ons land aan de haal met dure technologie, maar ook met diverse kazen.

De eerste diefstal vond plaats in de Dreamland van Houthalen-Helchteren op 22 oktober 2016. Toen werd een laptop ter waarde van 343 euro gestolen. Die winter sloegen de dieven ook nog toe bij AS Adventure, Krëfel en Toychamp. Ze graaiden onder meer een PlayStation 4, een smartphone, een koffiezetapparaat en Lego mee. Hun laatste wapenfeit vond plaats op 8 juni in Herselt. In de lokale Lidl stalen ze twee kazen ‘Piave Vecchio’ Dop en zes kazen ‘Italiamo Provolone Piccante’. In de Aldi gingen ze aan de haal met vijftien kazen Provolone Valpadana Dop Piccante. Doorgaans bedroeg de buit van het koppel producten die honderden euro’s waard waren, maar bij die kazen bleef dat beperkt tot enkele tientallen euro’s. De dieven hadden een frigo bij in hun Renault Clio om de lekkernij fris te houden.

Naast de celstraf krijgt de man ook een boete van 4.800 euro, bij de vrouw is dat 2.400 euro. Eén van de slachtoffers krijgt een schadevergoeding van 230 euro, de rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan.