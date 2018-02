Nederlands gezin brengt ode aan Vlaamse hulpdiensten na zwaar ongeval: "Bedankt!" VHS/KW

15 februari 2018

19u46

Bron: eigen berichtgeving 354 Met een ‘ode aan de hulpdiensten’ toont een Nederlands gezin dankbaarheid tegenover de hulpverleners die hen bijstonden bij een zwaar ongeval, vorige zondag op de E17 in Kruishoutem. De boodschap op Facebook wordt massaal gedeeld en geliked.

Nandy Broekhoven (53) uit de buurt van Terneuzen was zondagmorgen met haar man en twee van haar kinderen met de auto op weg voor een weekje vakantie in Valencia toen op de E17 in Kruishoutem het noodlot toesloeg. “Om kwart na acht werd onze wagen aangetikt door een achterligger”, vertelt de vrouw. “Zo stuurloos als wat belandden we allebei naast de snelweg. Onze wagens tolden en gingen over de kop. Gelukkig droegen wij onze veiligheidsgordels. Op wat kneuzingen na, en in mijn geval enkele gebroken ribben en een hoofdwonde, brachten we het er goed vanaf. Als je onze Renault Mégane ziet, weet je dat we veel geluk hebben gehad.”

Dankbaar

De familie, inmiddels weer thuis, is echter enorm dankbaar voor de manier waarop ze na het ongeval zijn opgevangen. “Twee Vlamingen, gewone burgers, stopten spontaan om hulp te bieden. Zij waren onze eerste reddingsboei. De hulpdiensten namen over. De politie was super bezorgd, één van de agenten wreef zelfs de voeten van mijn dochter warm, omdat ze op kousenvoeten in het natte gras stond. En de opvang in het ziekenhuis was gemeend hartelijk en bijzonder professioneel. We werden naar verschillende klinieken overgebracht maar wisten snel dat we allemaal redelijk OK waren.”

Ode aan de hulpdiensten

Omdat ze niemand wil vergeten te bedanken, besloot Nandy op Facebook een ‘ode aan de hulpdiensten’ te publiceren. “Met de vraag om het bericht zo veel mogelijk te delen en te liken zodat het z’n weg vindt naar wie het aanbelangt”, zegt ze. Een goeie zet, zo blijkt. Gisteravond laat was het bericht al ruim 3.500 keer gedeeld.