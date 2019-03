Nederlanders zijn gelukkiger dan Belgen, maar wie bepaalt dat? AW

20 maart 2019

12u34 0 Net zoals vorig jaar wordt Finland ook dit jaar aangeduid als ‘gelukkigste land ter wereld’. België zakt van de zestiende naar de achttiende plaats terwijl onze noorderburen op een vijfde plaats staan. Maar wie of wat bepaalt eigenlijk dat de Belgen minder gelukkig zijn dan de Nederlanders?

Naar jaarlijkse gewoonte, bij het begin van de lente, werd het World Happiness Report gepubliceerd. Traditioneel gezien scoren de Scandinavische landen waaronder Finland, Denemarken en Noorwegen het beste. En ook deze keer geen verrassingen daar. België (18) scoort een beetje slechter dan vorig jaar, niet bijzonder slecht als je weet dat er 156 landen op de lijst staan, maar ook niet uitzonderlijk goed.

Om tot die conclusie te komen, brengen experts enkele factoren in kaart. Het geluksniveau van de inwoners van een land wordt gemeten met de zogenaamde ‘Cantril ladder’ methode. Dat betekent dat enkele duizenden respondenten per land de vraag “hoe tevreden ben je met je leven op een schaal van 1 tot 10?” voorgeschoteld kregen. Wie dan een tien aanduidt, wenst helemaal niets meer in het leven en is honderd procent tevreden. Een nul zou dan weer betekenen dat een slechter leven onmogelijk is.



Natuurlijk is ‘geluk’ wat ingewikkelder dan dat maar sociaalwetenschappers moeten ergens mee aan de slag kunnen gaan.



Zes factoren

De scoreladder is overigens niet het enige onderdeel van het rapport. Omdat iedereen een ander gevoel van geluk heeft, combineren experts landgegevens zoals het gemiddelde inkomen samen met een bevolkingsonderzoek. Andere factoren die volgens het rapport geluk bepalen, zijn: het Bruto Binnenlands Product (BBP), de levensverwachting, gezondheidszorg, gevoel van vrijheid, vrijgevigheid, en de afwezigheid van corruptie en misdaad. Daarbij krijgen respondenten ook vragen over hun perceptie.

Hoe hoger landen op bovenstaande zes factoren scoren, hoe hoger ze in de ranglijst zullen staan.

Nederland versus België

Het verschil tussen Nederlanders en Belgen is niet reusachtig groot. De Nederlanders scoren beter wat Bruto Binnenlands Product (BBP) betreft, ze zijn (natuurlijk) een pak vrijgeviger dan de Belgen, maar bij gezondheidszorg staat Nederland slechts één plaatsje hoger dan België. De levensverwachting ligt in België dan weer een tikkeltje hoger.

Waarom zijn Finnen gelukkig?

Waarom Finland zo goed scoort? Voornamelijk door de gratis gezondheidszorg. Geld maakt niet noodzakelijk gelukkig, maar een goede gezondheid doet dat wel. Nochtans scoren IJsland en Nieuw-Zeeland daar nog een tikkeltje beter dan Finland.

Vrijgevig wanen de Finnen zichzelf al helemaal niet, daar bengelen ze ergens middenin de ranglijst. En ook bij de overige factoren doen enkele landen het wat beter. De Finnen scoren met andere woorden uitzonderlijk hoog op de levensevaluatie, het onderdeel waarbij ze zelf een score geven aan hun geluk.

Met andere belangrijke elementen waaronder werkloosheid en ongelijkheid (tussen man en vrouw, rijk en arm) houdt het onderzoek overigens geen rekening.