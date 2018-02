Nederlanders zetten plan om online medicijnen aan huis te leveren in Vlaanderen "on hold" TTR

19 februari 2018

12u33

Bron: Belga 3 Een Nederlandse website maakte vandaag bekend dat het online bestelde medicijnen aan huis zal leveren in Vlaanderen. Dat gaat in tegen de Belgische wetgeving. Lang hebben de plannen van de online-apotheek Holland-Apo.be niet geduurd. Enkele uren na het uitsturen van het persbericht meldt het bedrijf dat de plannen om online bestelde medicijnen thuis te leveren "on hold" zijn gezet.

De Nederlanders planden om goedkope Nederlandse medicijnen die online zijn besteld, thuis te leveren bij Vlaamse klanten. Maar dat gaat in tegen de wet. "Geneesmiddelen met voorschrift mogen enkel in een apotheek worden afgehaald", zegt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

Bij de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de federatie van zelfstandige apothekers, noemt men de praktijken van Holland-Apo.be niet alleen strafbaar maar ook "een gevaar voor de volksgezondheid". Volgens een woordvoerder zijn drie vierde van websites waar medicijnen worden verkocht "piratenwebsites", waar onder meer namaakgeneesmiddelen worden verkocht.

Het bedrijf zei daarop toch door te gaan met de plannen. Het schermde met Europese rechtspraak na een gelijkaardig geval in Duitsland, maar de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) dreigde meteen met gerechtelijke stappen.

In Nederland moet de euro dan toch vrij snel gevallen zijn, want deze middag meldde het bedrijf de onlineplannen met medicijnen op voorschrift "on hold" te zetten. Met de onlinebestelling en thuislevering van voorschriftvrije geneesmiddelen zet het bedrijf wel door.