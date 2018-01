Nederlanders riskeren 20 en 30 jaar cel voor roofmoord in Menen hr

11u41

Bron: Belga 0 Deleu/Samyn De Nederlander Andreas W. riskeert 30 jaar cel voor de dood van Stefaan Bekaert (inzet). Het openbaar ministerie heeft deze voormiddag respectievelijk 30 en 20 jaar effectief gevorderd voor Andreas W. (54) en Adriana K. (44). De Nederlanders worden ervan verdacht in 2014 een roofmoord te hebben gepleegd op Stefaan Bekaert in Menen.

Het voormalige Nederlandse koppel wordt er van verdacht op 29 januari 2014 Stefaan Bekaert te hebben vermoord in zijn eigen huis in de Bruggestraat in Menen om met zijn wagen en bankkaart aan de haal te kunnen gaan. Het koppel en hun 16-jarige zoon waren Stefaan in de spirituele gemeenschap Hare Krishna in Durbuy tegen het lijf gelopen. Ze waren op de dool vanuit Nederland en hadden geen dak boven het hoofd. Stefaan Bekaert bood hen aan met hem naar Menen te komen. Na een verblijf van ongeveer een maand kwam het tot een ruzie. Volgens Andreas W. omdat het slachtoffer zijn zoon wou misbruiken. Het slachtoffer liep veertien messteken op en werd pas meer dan een maand later gewikkeld in een tapijt op de zolder teruggevonden.