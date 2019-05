Nederlanders promoten 'zelfmoordpoeder' in ons land AL 700 LEDEN EN BINNENKORT TWEE BIJEENKOMSTEN FVG/EC

29 mei 2019

05u00 6 Coöperatie Laatste Wil, een Nederlandse organisatie die zoekt naar een veilig, legaal en humaan zelfdodingsmiddel, organiseert volgende maand voor het eerst twee bijeenkomsten in België. De organisatie telt hier al 700 leden.

"Ik heb momenteel geen klachten, maar bij het ouder worden weet je nooit wat het gaat worden." Elodie (78), een schuilnaam omdat ze anoniem wil blijven, is een van de Belgen die is ingeschreven voor de eerste bijeenkomst in Gent van Coöperatie Laatste Wil. De Nederlandse organisatie, die al jaren pleit voor voor meer zelfbeschikking over leven en dood, houdt er op 24 juni een bijeenkomst voor mensen die graag zelfstandig en zonder tussenkomst van een arts ooit hun leven willen beëindigen. Elodie is één van de 700 leden die de vereniging al in ons land telt. 19 van hen hebben zich ingeschreven voor de bijeenkomst in Gent, nog eens 20 gaan een week later naar Hasselt. In Nederland telt de coöperatie al 23.000 leden, van wie er volgens een enquête ten minste 1.500 een laatstewilmiddel hebben. Hoeveel Belgen daarbij zijn, is niet geweten.

Groene en rode stickers

Dat laatstewilmiddel is het beruchte middel X, dat de coöperatie in 2017 even via een groepsaankoop verkocht. Het poeder is legaal te verkrijgen en leidt in een kleine hoeveelheid tot een volgens hen waardige dood. Daar moest de vereniging mee stoppen, omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is volgens de Nederlandse wet. De uitwisseling van informatie over het middel, en hoe je het kan kopen, gaat nu ondergronds verder op bijeenkomsten. "De organisatie heeft een systeem bedacht: stickers", zo kon een journaliste van 'De Volkskrant' onlangs nog vaststellen. "Mensen met een rode sticker weten niet hoe het middel werkt. Mensen met een groene sticker wel. In de pauzes worden zij aangeklampt. De naam van de stof gaat zo al snel over de tongen."

De Belgische bijeenkomsten zullen niet over middel X gaan, zegt secretaris Bert Van Herk. "We willen vooral onze organisatie voorstellen, vertellen aan leden waar we precies voor staan en hen inlichten over de wettelijke mogelijkheden bij een levenseinde." Dat wil volgens hem niet zeggen dat er helemaal niet over middel X gesproken zal worden. "Wij, de organisatoren, zullen dat niet doen, maar we zien wel tijdens onze Nederlandse bijeenkomsten dat leden elkaar opzoeken en info uitwisselen. Ik ga ervan uit dat dat ook in België zal gebeuren."

Hoogopgeleiden

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie reageert erg bezorgd op de Belgische bijeenkomsten. "We vrezen dat deze mensen in een suïcideproces zullen aantrekken", zegt directeur Gwendolyn Portzky. Zij benadrukt dat deze mensen net alle hulp moeten kunnen krijgen om uit dat proces te geraken. "Ik weet niet wat er precies tijdens deze bijeenkomsten gezegd zal worden, maar ik betwijfel dat er veel pistes naar hulp, bijvoorbeeld die van een psycholoog, aangereikt zullen worden." Palliatief arts Wim Distelmans (UZ Brussel) heeft begrip voor de visie van Coöperatie Laatste Wil, maar noemt het in de praktijk onhaalbaar. "Hoe ga je ervoor zorgen dat het niet bij de verkeerde mensen terechtkomt?"

Coöperatie Laatste Wil stelt dat de mensen die geïnteresseerd zijn in hun middel veelal senioren zijn, gemiddeld 69 jaar. Ze zijn "hoogopgeleid, actief en welvarend" en "tevreden en niet eenzaam". Van Herk: "Ze willen het middel niet meteen gebruiken, maar het vooral beschikbaar hebben. Het geeft gemoedsrust als ze weten dat ze niet afhankelijk moeten zijn van het oordeel van een arts." (FVG/EC)

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.