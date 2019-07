Nederlanders blijven in de cel voor drugslab onder café in Diksmuide ADN

12 juli 2019

18u17

Bron: Belga 0 De Veurnse raadkamer heeft de aanhouding van drie Nederlanders met een maand verlengd op verdenking van betrokkenheid bij een synthetisch drugslab in Diksmuide. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. In het onderzoek naar het drugslab in de kelder van een café werd ondertussen ook een familielid van de uitbater aangehouden.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) voerde al langer een onderzoek naar de aanmaak van synthetische drugs. In het kader van dat lopend onderzoek werd dinsdagavond binnengevallen in café Dodengang in Diksmuide. De speurders ontdekten in de kelder van het café inderdaad een synthetisch drugslab. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen om welke drugs en om welke hoeveelheden het precies gaat, maar er zou sprake zijn van xtc.

Drie Nederlanders werden gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij het drugslab. Eén van hen is de uitbater van het bewuste café. Eric S. werd in 2013 al veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met uitstel voor het dealen van grote hoeveelheden cannabis. De Nederlander gebruikte toen zijn tankstation in Veurne als uitvalsbasis. In het huidige dossier beweert hij dat hij eigenlijk gewoon zijn kelder verhuurde. Later werd hij naar eigen zeggen bedreigd door de andere verdachten. Het drietal werd woensdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter.

Verdacht

In hetzelfde onderzoek werden woensdag nog twee mogelijke verdachten gearresteerd. Het echtpaar gedroeg zich verdacht door in de buurt van het café plots rechtsomkeer te maken. Na een achtervolging konden ze aan de oprit van de E40 in Middelkerke ingerekend worden. Eén van hen, een familielid van Eric S., werd ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. De vrouw van dat familielid mocht na verhoor beschikken.

Vanochtend heeft de raadkamer de aanhouding van drie verdachten met een maand verlengd. De vierde verdachte verschijnt dinsdag pas voor de raadkamer.