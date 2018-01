Nederlander schreef boek over ‘Engelen des Doods’, zoals West-Vlaming Ivo Poppe: "Wat hen stoort, willen ze opruimen" Sander Van den Broecke

26 januari 2018

18u54 0 Ivo Poppe is niet de eerste zorgverlener die bejaarde patiënten heeft gedood. In zijn boek ‘Terreur In De Zorg’ verzamelde de Nederlandse journalist Carel Wiemers gevallen van over de hele wereld. Hij ontdekte dat de daders veel raakpunten hebben. Vaak zijn ze diepgelovig en heel erg op netheid gesteld. Net als Ivo Poppe.

Naar het profiel van zogenaamde Engelen des Doods is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan. Nochtans hebben dat soort van moordenaars de voorbije decennia wereldwijd honderden slachtoffers gemaakt. Carel Wiemers (82) raakte door de materie gefascineerd toen hij in 1976 de rechtszaak volgde van een Nederlandse arts die meer dan 200 bejaarde patiënten de dood had ingejaagd. Telkens als er een nieuw geval opdook, verdiepte Wiemers zich erin. Twee jaar geleden schreef hij zijn bevindingen op in een boek.

Carel Wiemers: «Dat Ivo Poppe een diepgelovig man is, verbaast me niet. Dat zijn veel van die moordenaars. Ze denken van zichzelf dat ze doordrongen zijn van naastenliefde. Zielige, oude mensen uit hun lijden helpen, zien ze als een goede daad. Het geeft ze ook een gevoel van macht, ze gaan zich een beetje God wanen. In Oostenrijk is er een ziekenhuis geweest waar nonnen het deden. ‘Uit medelijden’, zegden ze zelf. Maar zo barmhartig is het niet. Als je dieper kijkt, blijkt er bijna altijd eigenbelang mee te spelen.»

